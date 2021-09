Xperium Saison 4 : un rendez-vous exceptionnel avec l’émotion de la recherche et de la découverte LILLIAD Learning center Innovation – Université de Lille, 9 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Fête de la science 09 octobre

LILLIAD Learning center Innovation – Université de Lille LILLIAD Learning center Innovation – Université de Lille. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

Les équipes de chercheuses et chercheurs de l’Université de Lille, réunies pour la Saison 4 d’Xperium : Kaléidoscope ! L’image dans toutes les sciences, vous invitent à vivre la recherche en train de se faire dans leurs laboratoires et à découvrir autrement 8 des multiples facettes de l’image, omniprésente en science et dans notre quotidien d’aujourd’hui… et de demain.

8 stands s’offrent à votre curiosité : Le droit des images ; Les limites de la perception visuelle ; ChickenPods : le hasard au service des jeux vidéo ; Quand la chimie éclaire le vivant ; Pas bêtes, les pixels ! ; Qu’on le pende haut et court ! ; Voir l’infiniment petit pour comprendre l’infiniment grand ; Endoscope sans lentille.

Composez votre parcours de visite selon vos centres d’intérêt, votre curiosité, le temps dont vous disposez ; visitez les 8 stands, ou seulement quelques-uns, dans l’ordre qui vous plaira,…

… et laissez-vous surprendre par l’inattendu, la découverte et la richesse des rencontres et échanges avec celles et ceux qui font la recherche et vous la partagent avec enthousiasme et… émotion.

Hauts-de-France>Nord

LILLIAD Learning center Innovation – Université de Lille Avenue Henri Poincare 59650 Villeneuve-d’Ascq 59650

organisateur : LILLIAD Learning center Innovation – Université de Lille