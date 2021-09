Villeneuve-d'Ascq LILLIAD Learning center Innovation Nord, Villeneuve-d'Ascq Festival Science en livre LILLIAD Learning center Innovation Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Festival Science en livre LILLIAD Learning center Innovation, 8 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Fête de la science 06 – 08 octobre

LILLIAD Learning center Innovation Association Science et Livre. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 18h00 Le festival Science en livre a pour objectif de faire le lien entre le livre et la science. Il s’articule autour d’ateliers scientifique, de conférences et d’un catalogue critique de livres de vulgarisation scientifique sur le thème de l’année : énergie du vivant. Il se terminera par un salon du livre de science. Hauts-de-France>Nord

LILLIAD Learning center Innovation Université de Lille Sciences et Technologies – Cité scientifique 59650 Villeneuve-d’Ascq 59650 organisateur : http://www.dev.scienceenlivre.org/ LILLIAD Learning center Innovation

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu LILLIAD Learning center Innovation Adresse Université de Lille Sciences et Technologies - Cité scientifique 59650 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville LILLIAD Learning center Innovation Villeneuve-d'Ascq