vendredi 01 octobre – 17h30 Faites le plein d’énergie pour débuter cette édition anniversaire de Fête de la science ! Cette première émission “Science en direct” lance officiellement la Fête de la Science 2021 placée sous le signe de l’émotion de la découverte. Nous serons accompagnés de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et de la journaliste Chloé Nabédian, marraine de cette 30e édition. Pour débuter cette série d’émissions en direct, les chercheur.es nous font découvrir les biocarburants, la géothermie ou encore l’hydrogène : des énergies pour demain ! Île-de-France>Paris

