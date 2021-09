Paris lieu à venir Paris Science en Direct | Exploration en terres inconnues ! lieu à venir Paris Catégorie d’évènement: Paris

Science en Direct | Exploration en terres inconnues ! lieu à venir, 5 octobre 2021, Paris. Fête de la science 05 octobre

lieu à venir Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public.

mardi 05 octobre – 17h30 Cap sur des environnements mystérieux, depuis les profondeurs des océans jusqu’à la surface de la Lune !

Une virée dans les océans du monde, ça vous tente ? Nous voyagerons des eaux froides du Golfe de Gascogne aux eaux tropicales de l’océan Indien pour y découvrir de précieux coraux. Nous ferons le tour de l’antarctique à bord du vaisseau écologique Polar Pod. Et nous plongerons dans les abysses avec Ulyx, un robot explorateur. Sans oublier de parler du projet de station lunaire habitée, un premier pas vers Mars ! Et dès 17h30, tentez de répondre aux questions du grand Quiz des régions ! Île-de-France>Paris

lieu à venir 1 Rue Descartes 75005 Paris 75005 organisateur : lieu à venir

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu lieu à venir Adresse 1 Rue Descartes 75005 Paris Ville Paris lieuville lieu à venir Paris