mercredi 27 octobre – 16h00 Les virus de la grippe ont marqué l’Histoire par plusieurs pandémies et chaque année, sous ses airs de maladie banale, la grippe saisonnière fait des centaines de milliers de victimes. Ils infectent de nombreux animaux et entretiennent une relation particulière avec les canards, qui les disséminent à la surface de la planète.

Librairie Privat 14 rue des Arts 31000 Toulouse

