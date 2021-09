Redon Librairie LIBELLUNE Ille-et-Vilaine, Redon Capucine Mazille raconte 21 petites histoires naturelles d’INSECTES à la Librairie Libellune de Redon Librairie LIBELLUNE Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Capucine Mazille raconte 21 petites histoires naturelles d’INSECTES à la Librairie Libellune de Redon Librairie LIBELLUNE, 13 octobre 2021, Redon. Fête de la science 13 octobre

Librairie LIBELLUNE Florence ROPITAL. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 13 octobre – 14h00 En les voyant, certains prennent leurs jambes à leur cou, d’autres leurs microscopes ! Les insectes sont une source d’inspiration et d’information pour les scientifiques… alors devenons tout petits et observons-les! Bretagne>Ille-et-Vilaine

Librairie LIBELLUNE 33 Grande Rue 35600 Redon 35600 organisateur : Librairie LIBELLUNE

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Librairie LIBELLUNE Adresse 33 Grande Rue 35600 Redon Ville Redon lieuville Librairie LIBELLUNE Redon