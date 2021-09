L’homme dans l’espace Librairie Lhériau, 6 octobre 2021, Angers.

Fête de la science 06 octobre

Librairie Lhériau Terre des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 19h00

Bien que faisant l’objet de nombreux débats politiques, scientifiques et sociétaux, l’expansion de l’espèce humaine dans l’espace parait inévitable. Elle représente toutefois un défi majeur car elle s’accompagne d’un décalage très important entre l’histoire évolutive de l’humain et l’environnement dans lequel il sera contraint d’évoluer pour de longues périodes, voire potentiellement des années si ses adaptations physiologiques le permettent.

Les nouveaux conquérants devront résoudre de nombreuses problématiques : la réduction ou l’absence de gravité pendant de longues périodes, les rayonnements cosmiques, la vie en confinement et les difficultés physiologiques liés à un groupe restreint de sujets, l’inactivité physique ou encore la gestion de l’eau et d’une alimentation adéquate.

Marc-Antoine Custaud, professeur de physiologie à l’Université d’Angers et au Centre Hospitalo-Universitaire d’Angers vous propose d’échanger sur ce sujet. Il l’objet d’un ouvrage intitulé “L’humain et l’espace – Ses adaptations physiologiques” (co-écrit avec d’autres spécialistes).

En partenariat avec la librairie Lheriau.

Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Librairie Lhériau Place de la Visitation 49100 Angers 49000

organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Librairie Lhériau