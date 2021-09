La Seyne-sur-Mer Libraire Charlemagne La Seyne-sur-Mer, Var Le livre-DVD “Naître Enchantés” Libraire Charlemagne La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

vendredi 01 octobre – 19h00 à 20h30 Un livre à trois voix : Patrice Van Eersel est journaliste, écrivain. Il enquête sur le sens de la naissance aujourd’hui dans notre société. Passionné par les deux « bouts » de la vie – La source noire -, il ouvre son livre Mettre au monde : Enquêtes sur les mystères de la naissance avec le témoignage de Magali Dieux. Comment est-ce que les hommes peuvent vivre le passage initiatique de la naissance de leur enfant ? Le peuvent-ils seulement ? La question est lancée.

Benoît Le Goëdec, sage femme, explique clairement qu’une naissance ne peut être simplement confiée à un contexte médical qui potentiellement, dépossède et dépersonnalise. Car une naissance est le fait d’une étroite collaboration entre le couple, les sages-femmes et le corps médical, autour de l’enfant à venir.

Magali Dieux est coach, psycho-praticienne, artiste dans le sens où la vie est, pour elle, une éternelle œuvre d’art à sculpter pour le bien commun. Aujourd’hui, elle accompagne les parents attendant un nouvel enfant mais traumatisés par une naissance précédente et les sages-femmes dans leur Préparation à la Naissance et à la Parentalité. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

