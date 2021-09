Pré-en-Pail-Saint-Samson L'Étinbulle Mayenne, Pré-en-Pail-Saint-Samson Chic, un os ! L’Étinbulle Pré-en-Pail-Saint-Samson Catégories d’évènement: Mayenne

dimanche 03 octobre – 14h00 Lors de cette journée d’animation autour de la découverte archéologique, plusieurs ateliers s’articuleront pour permettre une découverte à tous les âges.

Pour les moins de 6 ans, un atelier tactile et sensoriel permettra de découvrir différents matériaux archéologiques en faisant appel à différents sens (le toucher bien sur, mais aussi l’ouïe et l’odorat).

À partir de 6 ans, les participants pourront s’initier à la fouille archéologique dans un bac de fouille et ainsi découvrir le travail d’investigation des archéologues.

Pour les plus grands, des modules "labo" qui fonctionnent en autonomie permettront de prolonger la découverte au-delà de l'émotion et de s'initier à la démarche d'étude scientifique.

