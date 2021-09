La démarche expérimentale, moteur des sciences Les Petits Débrouillards – Antenne de Brest, 8 octobre 2021, Brest.

Fête de la science 07 – 08 octobre

Les Petits Débrouillards – Antenne de Brest OCEANOPOLIS – BREST. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Une expérience peut être – malgré sa simplicité apparente – plus ou moins complexe. Les liens entre les causes et les effets ne sont pas toujours directs et des phénomènes intermédiaires, non visibles, peuvent semer la confusion et rendre la compréhension difficile. Pendant ce temps d’animation, en partant d’une série de petites expériences, les enfants questionneront leur rapport aux sciences et développeront leur esprit critique.

Bretagne>Finistère

Les Petits Débrouillards – Antenne de Brest 2 Rue Paul Dukas 29200 Brest 29200

organisateur : http://www.oceanopolis.com Les Petits Débrouillards – Antenne de Brest