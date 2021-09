Mignaloux-Beauvoir Les magnals Mignaloux-Beauvoir, Vienne cuisson solaire et solidaire Les magnals Mignaloux-Beauvoir Catégories d’évènement: Mignaloux-Beauvoir

Vienne

cuisson solaire et solidaire Les magnals, 3 octobre 2021, Mignaloux-Beauvoir. Fête de la science 02 – 03 octobre

Les magnals Herpin jean luc HERPIN. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 11h00 Vous découvrirez les différents types de fours solaires pour la cuisson familiale et vous verrez leur possibilité et leur limite d’utilisation. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Les magnals 192 Allée des Magnals 86550 Mignaloux-Beauvoir 86550 organisateur : Les magnals

Détails Catégories d’évènement: Mignaloux-Beauvoir, Vienne Autres Lieu Les magnals Adresse 192 Allée des Magnals 86550 Mignaloux-Beauvoir Ville Mignaloux-Beauvoir lieuville Les magnals Mignaloux-Beauvoir