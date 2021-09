Rennes Les Champs Libres - Salle de conférences Hubert Curien Ille-et-Vilaine, Rennes L’avenir en tête Les Champs Libres – Salle de conférences Hubert Curien Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

mardi 05 octobre – 20h30 Découvrez les 8 nouveaux projets de recherche qui seront financés en 2021 par le Conseil scientifique et le Conseil d’administration de l’INCR Avec : Laure Michel, CHU de Rennes : Définir une signature immunologique des différentes formes de SEP Manon Auffret, Université de Rennes 1 : Identifier les circuits cérébraux de l’addiction à l’alcool Élise Bannier, Université de Rennes 1 : Les jeunes et l’alcool : quels sont les facteurs d’influence ? Anne Kerbrat, CHU de Rennes : Prévenir la survenue du handicap dans la SEP Emmanuelle Leray, EHESP : SEP et cancer : fréquences et conséquences Éric Chevet, Centre Eugène Marquis : Des pistes prometteuses pour le traitement du cancer du cerveau Antoine Girard, Centre Eugène Marquis : Améliorer le traitement de la maladie de Parkinson par stimulation cérébrale profonde John Baxter, Université de Rennes 1 : Rendre l’intelligence artificielle encore plus intelligente dans le domaine de l’imagerie Bretagne>Ille-et-Vilaine

