Rennes Les Champs Libres - Salle de conférences Hubert Curien Ille-et-Vilaine, Rennes A natural history of networks Les Champs Libres – Salle de conférences Hubert Curien Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

A natural history of networks Les Champs Libres – Salle de conférences Hubert Curien, 2 octobre 2021, Rennes. Fête de la science 02 octobre

Les Champs Libres – Salle de conférences Hubert Curien Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 17h30 Manipulant un alliage métallique liquide animé à l’aide d’électrodes, l’artiste allemand Ralf Baecker génère en temps réel un ensemble de formes et de sons en évolution perpétuelle. Entre art et sciences, organique et mécanique, symétrie et chaos, cette performance fascinante suscite l’imaginaire, faisant naître des ouragans et s’épanouir des forêts dans quelques gouttes de liquide. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres – Salle de conférences Hubert Curien 10 cours des alliés 35000 Rennes 35000 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Les Champs Libres – Salle de conférences Hubert Curien

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Les Champs Libres - Salle de conférences Hubert Curien Adresse 10 cours des alliés 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Les Champs Libres - Salle de conférences Hubert Curien Rennes