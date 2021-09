Sport & Numérique Les Champs Libres, 3 octobre 2021, Rennes.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Les Champs Libres Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

Le sport évolue et rentre dans l’ère numérique. Que vous soyez sportif de haut niveau ou sportif amateur, la pratique sportive est de plus en plus connectée. Comment en tirer profit dans le domaine de la recherche ? Regards croisés à l’interface des sciences du sport, de l’électronique, de l’informatique, de la sciences des données et des sciences humaines et sociales.

Bretagne>Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes 35000

organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Les Champs Libres