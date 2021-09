Rennes Les Champs Libres Expériences en électromagnétisme Les Champs Libres Rennes

Expériences en électromagnétisme Les Champs Libres, 5 octobre 2021, Rennes. Fête de la science 02 – 05 octobre

Les Champs Libres Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

mardi 05 octobre – 12h00 Comment les champs électromagnétiques peuvent-ils animer un train électrique par transfert d’énergie ? Venez expérimenter avec des aimants les forces d’attraction et de répulsion et la lévitation ! Bretagne>Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes 35000 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Les Champs Libres

Détails Autres Lieu Les Champs Libres Adresse 10 cours des Alliés 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Les Champs Libres Rennes