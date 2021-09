Rennes Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes Moteur électrique et petit robot sur roues Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Moteur électrique et petit robot sur roues Les Champs Libres, 5 octobre 2021, Rennes. Fête de la science 02 – 05 octobre

Les Champs Libres Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

mardi 05 octobre – 12h00 Appliqués aux courants électriques, ils peuvent servir au fonctionnement de moteurs et de petits robots grâce aux capteurs embarqués. Mais ils ont également des effets surprenants sur la pression atmosphérique et les fluides en mouvement ! Bretagne>Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes 35000 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Les Champs Libres

