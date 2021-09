Rennes Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes Jeu braille et design ouverts Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Jeu braille et design ouverts Les Champs Libres, 9 octobre 2021, Rennes. Fête de la science 09 octobre

Les Champs Libres Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00 The Blind, artiste-grapheur associé à l’université Rennes 2, en collaboration avec le service culturel et le fablab (Edulab) de l’université Rennes 2, vous propose de découvrir un projet de tableau-jeu braille. À travers cet objet ludique et pédagogique, découvrez l’écriture braille en composant vos premières phrases. Ce tableau co-designé par l’artiste, des étudiants de l’université et le fabmanager a été entièrement conçu pour être reproductible via les machines présentes en fablab. Ces plans et sa documentation sont donc ouverts et disponibles pour faciliter sa diffusion et sa libre reproduction ou réinterprétation. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes 35000 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Les Champs Libres

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Les Champs Libres Adresse 10 cours des Alliés 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Les Champs Libres Rennes