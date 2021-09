Rennes Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes #balancetaCase Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Sans même nous en rendre compte, nous rangeons dans des cases et classons tous les éléments qui nous entourent, y compris les êtres humains (par exemple, femmes/hommes, jeunes/vieux). Cet atelier vous permettra de découvrir les processus de catégorisation et de comprendre comment ils affectent notre rapport à nous-même et aux autres (stéréotypes, préjugés, discrimination). Bretagne>Ille-et-Vilaine

