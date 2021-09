Rennes Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes Monstres, spectres et démons Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Monstres, spectres et démons Les Champs Libres, 5 octobre 2021, Rennes. Fête de la science 02 – 05 octobre

Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

mardi 05 octobre – 12h00 La Divine Comédie est le récit à la première personne d’un voyage dans l’au-delà entrepris par Dante Alighieri, poète florentin du XIVe siècle. Depuis le Moyen Age, la fortune de l’imaginaire dantesque – surtout celui de l’enfer – ne s’est jamais démentie et continue à être source d’inspiration pour les écrivains et les artistes, mais aussi pour les cinéastes, les auteurs de bandes dessinées et de jeu vidéo du monde entier. En compagnie de Dante, nous vous proposons de rencontrer une impressionnante galerie de personnages, campés dans des décors singuliers. Bretagne>Ille-et-Vilaine

