Rennes Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes Comment les cours d’eau retrouvent leur liberté ? Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Comment les cours d’eau retrouvent leur liberté ? Les Champs Libres, 10 octobre 2021, Rennes. Fête de la science 07 – 10 octobre

Les Champs Libres Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

jeudi 07 octobre – 12h00

vendredi 08 octobre – 12h00

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Les fleuves ou rivières sont des écosystèmes naturels ouverts depuis leur source jusqu’à l’océan, et qui abritent une grande biodiversité. Il existe cependant de nombreux obstacles qui peuvent bloquer la libre circulation de ces cours d’eau. Dans certains cas, des opérations de restauration sont mises en place pour retirer ou aménager ces obstacles. C’est le cas de la vallée de la Sélune, fleuve côtier Normand, qui subit actuellement des opérations de restauration uniques en Europe. Cette restauration est suivie par de nombreux scientifiques, de divers horizons, qui tentent de décrire et de comprendre comment le cours d’eau retrouve sa liberté. Venez découvrir avec nous leurs travaux ! Bretagne>Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes 35000 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Les Champs Libres

