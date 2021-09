Rennes Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes Jeux mathématiques Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Jeux mathématiques Les Champs Libres, 5 octobre 2021, Rennes. Fête de la science 02 – 05 octobre

Les Champs Libres Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

mardi 05 octobre – 12h00 Nous proposons plusieurs ateliers de jeux mathématiques. Par exemple, un tour de mathé-magie basé sur les codes correcteurs d’erreurs. Comment détourer un dessin de canard en un seul coup de ciseaux (pliages et découpages). L’accent est mis sur l’interaction et la manipulation. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes 35000 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Les Champs Libres

