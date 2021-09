Rennes Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes Les emballages plastiques, c’est pas automatique ! Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les emballages plastiques, c'est pas automatique ! Les Champs Libres, 6 octobre 2021, Rennes. Fête de la science 02 – 06 octobre

Les Champs Libres Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 12h00 Nous utilisons beaucoup d’emballages plastiques dans notre quotidien et une grande partie d’entre eux finissent dans nos cours d’eau et les océans. A travers deux animations, vous pourrez comprendre les menaces que représentent les plastiques pour l’environnement et les solutions alternatives pour les éviter. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes 35000 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Les Champs Libres

