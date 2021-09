Rennes Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes Recherche et Editions d’artistes Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Recherche et Editions d'artistes Les Champs Libres, 5 octobre 2021, Rennes.

Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mardi 05 octobre – 12h00 Une présentation des enjeux de la recherche en Arts Plastiques et notamment des éditions d'artistes, des livres édités par le laboratoire PTAC, et du Cabinet du livre d'artiste de l'Université.

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes

