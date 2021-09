Rennes Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes Invente et programme ton robot Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Invente et programme ton robot Les Champs Libres, 6 octobre 2021, Rennes. Fête de la science 06 octobre

Les Champs Libres Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 12h00 Les ados et les adultes fabriquent eux-mêmes des objets électroniques : petits robots, objets motorisés, projets domotiques… Inventer et fabriquer soi-même, c’est fun ! Et ça développe l’esprit critique au sujet de nos objets numériques du quotidien. Une initiation à la programmation arduino et à l’impression 3D. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes 35000 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Les Champs Libres

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Les Champs Libres Adresse 10 cours des Alliés 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Les Champs Libres Rennes