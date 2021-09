Rennes Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes La Chimie au service de la Nature Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

La Chimie au service de la Nature Les Champs Libres, 7 octobre 2021, Rennes. Fête de la science 05 – 07 octobre

Les Champs Libres Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mardi 05 octobre – 12h00

mercredi 06 octobre – 12h00

jeudi 07 octobre – 12h00 Nous illustrerons les principes d’extraction de colorants naturels ou d’essence essentielles ainsi que la séparation des pigments de végétaux par exemple. Enfin, la fermentation n’aura plus de secret pour vous ! Bretagne>Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes 35000 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Les Champs Libres

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Les Champs Libres Adresse 10 cours des Alliés 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Les Champs Libres Rennes