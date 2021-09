Rennes Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes L’exposome chimique Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

L’exposome chimique Les Champs Libres, 7 octobre 2021, Rennes. Fête de la science 05 – 07 octobre

Les Champs Libres Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mardi 05 octobre – 12h00

mercredi 06 octobre – 12h00

jeudi 07 octobre – 12h00 Nos chemins de vie, l’environnement dans lequel nous vivons, ou encore notre exposition à de nombreuses molécules peuvent influer sur notre état de santé. En suivant l’histoire d’une vie, partons à la recherche de tous les éléments qui pourraient avoir un impact sur la santé. Puis découvrons comment les chercheurs de l’EHESP et de l’Irset traquent tous les indices laissés dans l’organisme et qui constituent l’exposome chimique. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes 35000 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Les Champs Libres

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Les Champs Libres Adresse 10 cours des Alliés 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Les Champs Libres Rennes