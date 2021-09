Le FABuleux LABoratoire Les Ateliers des Capucins, 10 octobre 2021, Brest.

Fête de la science 07 – 10 octobre

Les Ateliers des Capucins OCEANOPOLIS – BREST. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00

Pour l’édition 2021, venez découvrir l’électricité, le codage informatique, et l’électronique grâce à des ateliers participatifs, (vidéo) ludiques et rigolos ! La technologie est aujourd’hui partout autour de nous, il est temps de se l’approprier pour devenir acteur et plus seulement utilisateur.

Dans notre fabuleux laboratoire, vous découvrirez les différents projets issus des fablabs et des Papifabs comme par exemple l’adaptation de jeux de société pour les personnes en situation de handicap, la fabrication d’instruments de musiques, la fabrication de maquettes de terrains, le recyclage de matériaux, les jeux déconnectés et bien d’autres !

Ce FABuleux LABoratoire est animé par les acteurs du réseau Fab@brest : l’UBO Open Factory, Le département Informatique de l’UBO, la Maison du libre, le fablab de IMT Atlantique, le Fablab Iroise, le fablab du centre social Kerourien «Ouvr’âges, le Patronage laïque municipal de la cavale blanche, l’Association Ultra Editions, l’Atelier Canopé du Finistère, la Médiathèque des Capucins, Les Petits Débrouillards-Les Fabriques du Ponant, l’Association INFOTHEMA, le service Médiations et Usages Numériques de la Ville de Brest. Nous nous associons tous pour vous proposer des animations autour de la fabrication numérique, de la robotique et de l’informatique.



Jeudi / Vendredi :

Découverte du code tout en s’amusant !

Découverte arduino

Ateliers autour de la robotique

Imprimantes 3D comment ça fonctionne ?

Découverte des jeux déconnectés



Samedi / Dimanche :

Découverte de la programmation tout en s’amusant

Ateliers autour de la robotique

Imprimantes 3D comment ça fonctionne ?

Découverte de l’arduino

Découverte du Rapsberry pi

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou 29200 Brest 29200

