Quels atomes constituent ce matériau? LEM3 Metz

Moselle

Quels atomes constituent ce matériau? LEM3, 10 octobre 2021, Metz. Fête de la science 10 octobre

LEM3 Université de Lorraine CNRS. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 14h00 La spectroscopie d’émission de Rayons X est présentée et appliquée à l’identification des atomes présents dans une tôle. Découvrez le principe de la spectroscopie d’émission de Rayons X couplée à un microscope électronique à balayage. Les participants acquièrent des images électroniques et spectres RX sur différents échantillons pour identifier la nature des atomes qui constituent l’échantillon. Grand Est>Moselle

LEM3 7 rue Felix Savart 57070 Metz

