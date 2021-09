Metz LEM3 Metz, Moselle Des matériaux qui ont une mémoire… ! LEM3 Metz Catégories d’évènement: Metz

dimanche 10 octobre – 14h00 Vous découvrirez de nombreux échantillons de matériaux dits intelligents et adaptatifs : les alliages à mémoire de forme. Sous formes de fils, de ressorts, de plaques…, vous pourrez observer leur comportement étonnant lors de simples manipulations et découvrir leurs applications dans des domaines extrêmement variés : aérospatial, biomédical, textile intelligent, etc. Grand Est>Moselle

