Fresque du climat – Quizz LEM3, 10 octobre 2021, Metz.

Fête de la science 10 octobre

LEM3 LEM3 Université de Lorraine CNRS. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 14h00

Des entreprises, des écoles d’ingénieurs, tes amis et 200 000 citoyens français ont déjà découvert par cet atelier les grandes transformations de notre planète dans le siècle à venir. Et toi ? As-tu déjà fait ta fresque ? Pas encore ? Alors participe à ce quizz collectif!

On le sait, il fait de plus en plus chaud sur terre. Ce que l’on sait moins, ce sont par exemple les conséquences sur l’acidification des océans, les rendements agricoles et la répartition des pluies sur terre. Toutes ces conclusions sont issues des rapports du GIEC, et te sont proposées sous la forme d’un jeu collaboratif animé par un facilitateur (https://fresqueduclimat.org/).

En remontant aux causes du réchauffement climatique, tu découvriras que la transformation des matériaux est au cœur du problème. Le laboratoire d’étude des microstructures et de mécanique des matériaux a du pain sur la planche ! Il faut entre autres alléger les structures, réduire la consommation d’énergie, recycler les métaux, stocker de l’hydrogène…

Grand Est>Moselle

LEM3 7 rue Felix Savart 57070 Metz 57070

organisateur : LEM3