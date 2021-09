Metz LEM3 Metz, Moselle Caractérisation mécanique LEM3 Metz Catégories d’évènement: Metz

dimanche 10 octobre – 14h00 Tu participeras à la réalisation d’ essai de traction sur une tôle pour déterminer sa résistance mécanique. Tu te familiariseras avec la notion de force/contrainte à appliquer pour déformer plastiquement un matériau. Un chercheur t’expliquera l’ensemble des essais de caractérisation mécanique permettant de connaître le comportement des matériaux dans leur utilisation future (essais de traction, compression, flexion, torsion, en fonction de la vitesse de sollicitation et de conditions extrêmes comme la température ou la corrosion). Grand Est>Moselle

