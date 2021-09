Metz LEM3 Metz, Moselle Rencontre avec les atomes… LEM3 Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Rencontre avec les atomes… LEM3, 10 octobre 2021, Metz. Fête de la science 10 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 14h00 Accompagné.e. par nos chercheurs, vous rendrez visite aux réseaux atomiques au moyen de nos microscopes. Vous vous familiarisez ainsi avec les défauts cristallins, briques ajustables pour l’amélioration des performances des métaux en vue des applications dans la transition énergétique. Grand Est>Moselle

