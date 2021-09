Albi LEGTA Fonlabour Albi, Tarn De l’univers Primal à nos jours, nos sens en émoi LEGTA Fonlabour Albi Catégories d’évènement: Albi

LEGTA Fonlabour Lycée agricole Albi Fonlabour. Entrée libre En présentiel Scolaires. Découvrir et illustrer l’évolution de notre environnement proche à travers nos sens – Ateliers, animations (travaux pratiques : optique et acoustique), jeux ludiques préparés par les élèves, démonstrations, expositions. Occitanie>Tarn

LEGTA Fonlabour Route de Toulouse 81000 Albi 81000 organisateur : https://www.tarn.educagri.fr/fonlabour/ LEGTA Fonlabour

