lundi 04 octobre – 13h00 Venez assister à la mini-conférence sur les enjeux de la RFID dans la grande distribution animée par Yacine Rekik, chercheur à emlyon business school. L’évènement se poursuivra avec une session questions/réponses. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

