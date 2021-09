Écully Learning Hub du campus d’emlyon business school à Ecully Écully, Rhône La RFID, quèsaco ? Learning Hub du campus d’emlyon business school à Ecully Écully Catégories d’évènement: Écully

Rhône

La RFID, quèsaco ? Learning Hub du campus d’emlyon business school à Ecully, 8 octobre 2021, Écully. Fête de la science 04 – 08 octobre

Learning Hub du campus d’emlyon business school à Ecully Yacine REKIK. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public.

lundi 04 octobre – 10h00

mardi 05 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 10h00

jeudi 07 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 10h00 On ne les voit pas forcément mais les puces RFID sont partout. Elles envahissent les rayons des supermarchés, des grandes enseignes de vêtements ou d’équipements sportifs en passant par les bibliothèques et les magasins de jouets. Ces puces d’un nouveau genre permettent de suivre la vie des produits de tous les jours, de leur fabrication à notre achat. À quoi ressemblent-elles, et quelle est la technologie utilisée ? En quoi, nous les consommateurs sommes-nous concernés ? Quels usages pour le futur ?

emlyon business school consacre une exposition découverte à cette technologie innovante et dont les applications sont multiples.

Mini-conférence de Yacine Rekik, chercheur à emlyon business school, sur les enjeux de la RFID dans la grande distribution, suivie d’une session questions/réponses

Animation ludique sur l’utilisation de la technologie RFID dans les bibliothèques



Cet évènement est l’occasion de présenter au public un aspect méconnu des recherches menées à emlyon.

La mini-conférence et l’exposition seront disponibles au format numérique sur le site https://aim.em-lyon.com/quant/fds2021. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Learning Hub du campus d’emlyon business school à Ecully 21 avenue Guy de Collongue 69130 Ecully 69130 organisateur : https://www.em-lyon.com/fr Learning Hub du campus d’emlyon business school à Ecully

Détails Catégories d’évènement: Écully, Rhône Autres Lieu Learning Hub du campus d’emlyon business school à Ecully Adresse 21 avenue Guy de Collongue 69130 Ecully Ville Écully lieuville Learning Hub du campus d’emlyon business school à Ecully Écully