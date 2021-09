Mulhouse Learning center de Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse La curiosité infinie d’Homo sapiens : Learning center de Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Learning center de Mulhouse Service universitaire de l’action culturelle de l’UHA. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h00 à 19h30 Par Céline Tarnus, Professeure des universités à l’UHA, Laboratoire Vigne Biotechnologie et Environnement EA 3991 Grand Est>Haut-Rhin

Learning center de Mulhouse 4 Rue des Frères Lumière 68200 Mulhouse 68200 organisateur : http://www.culture.uha.fr/ Learning center de Mulhouse

