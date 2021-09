Mulhouse Learning center de Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Libère la science : Escape Game « Closed Access » Learning center de Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Libère la science : Escape Game « Closed Access » Learning center de Mulhouse, 8 octobre 2021, Mulhouse. Fête de la science 07 – 08 octobre

Learning center de Mulhouse Learning Center de l’Université de Haute Alsace. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00 à 10h30

jeudi 07 octobre – 11h00 à 12h30

jeudi 07 octobre – 13h00 à 14h30

jeudi 07 octobre – 15h00 à 16h30

jeudi 07 octobre – 17h00 à 18h30

jeudi 07 octobre – 19h00 à 20h30

vendredi 08 octobre – 09h00 à 10h30 Dans cet escape game, vous incarnez un membre d’un groupe de résistants du Libre. Vous devrez faire preuve de courage pour récupérer un virus informatique capable de détruire la World of Knowledge, une société qui contrôle tous les savoirs et ne les rend accessibles qu’aux plus riches. Grand Est>Haut-Rhin

Learning center de Mulhouse 4 Rue des Frères Lumière 68200 Mulhouse 68200 organisateur : https://www.learning-center.uha.fr Learning center de Mulhouse

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Learning center de Mulhouse Adresse 4 Rue des Frères Lumière 68200 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Learning center de Mulhouse Mulhouse