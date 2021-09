Mulhouse Learning center de Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Lance-toi dans une quête éPIX Learning center de Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Lance-toi dans une quête éPIX Learning center de Mulhouse, 5 octobre 2021, Mulhouse. Fête de la science 05 octobre

Learning center de Mulhouse Learning Center de l’Université de Haute Alsace. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 18h00 Informez-vous sur la certification Pix : Présentation de Pix, la plateforme publique en ligne, qui vous permet de tester vos connaissances dans 16 compétences numériques. Grand Est>Haut-Rhin

Learning center de Mulhouse 4 Rue des Frères Lumière 68200 Mulhouse 68200 organisateur : https://www.learning-center.uha.fr Learning center de Mulhouse

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Learning center de Mulhouse Adresse 4 Rue des Frères Lumière 68200 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Learning center de Mulhouse Mulhouse