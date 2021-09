Mulhouse Learning center de Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Pars à la conquête de mars en robot Learning center de Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Pars à la conquête de mars en robot Learning center de Mulhouse, 5 octobre 2021, Mulhouse. Fête de la science 04 – 05 octobre

Learning center de Mulhouse Learning Center de l’Université de Haute Alsace. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 12h30

mardi 05 octobre – 12h30 Votre robot vient d’atterrir sur Mars. Sa mission : explorer la planète à la recherche d’une vie extraterrestre. Apprenez les bases de la programmation d’un robot pour mener à bien votre mission et jouez les ambassadeurs pour éviter une guerre interplanétaire.

niveau : débutant Grand Est>Haut-Rhin

Learning center de Mulhouse 4 Rue des Frères Lumière 68200 Mulhouse 68200 organisateur : https://www.learning-center.uha.fr Learning center de Mulhouse

