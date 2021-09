Qu’est-ce que le synchrotron SOLEIL ? (Quizz niveau Collège) Le Village des Sciences Paris-Saclay, 8 octobre 2021, Saint-Aubin.

Fête de la science 08 octobre

Le Village des Sciences Paris-Saclay Association ILE DE SCIENCE PARIS-SACLAY. Entrée libre En ligne Scolaires.

Comment fonctionne un accélérateur de particules ? Comment les scientifiques se servent de la lumière pour apprendre des choses sur la matière ? Le but de cette présentation/quizz est d’alterner de courtes vidéos et des quizz afin de dévoiler un peu de la science qui se fait au synchrotron SOLEIL.

Attention, ce Quizz sera fait via Teams et nécessite une classe équipée avec internet, un système de visioconférence (au minimum un ordinateur avec une webcam et suffisamment de son) et un vidéo-projecteur.

Île-de-France>Essonne

Le Village des Sciences Paris-Saclay Parc des Algorithmes 91190 Saint-Aubin 91190

