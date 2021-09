Compiègne Le Village de la Technologie de l'UTC et de l'ESCOM Compiègne, Oise Fabriquer un organe pour les nuls Le Village de la Technologie de l’UTC et de l’ESCOM Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

samedi 09 octobre – 13h30 à 18h00

dimanche 10 octobre – 13h30 à 18h00 Pendant longtemps, l’Homme s’est soigné avec des produits issus de son environnement puis avec son développement technologique et l’apparition de la médecine et de l’industrie pharmaceutique son arsenal thérapeutique c’est considérablement étoffé. Aujourd’hui, une nouvelle révolution est en marche avec l’apparition de l’ingénierie tissulaire. Cette nouvelle discipline est la rencontre des sciences de l’ingénieur et de la biologie. Cette association a rendu possible le développement de nouveaux organes conçus par l’Homme capables de prédire, soigner, réparer et d’améliorer nos vies.

Notre présentation tout public, va présenter de manière ludique, cette approche à travers d’exemples comme le foie hybride ou l’organe-sur-puce développés dans nos laboratoires. Hauts-de-France>Oise

