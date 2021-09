Compiègne Le Village de la Technologie de l'UTC et de l'ESCOM Compiègne, Oise Le son : une histoire d’onde Le Village de la Technologie de l’UTC et de l’ESCOM Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Le son : une histoire d'onde Le Village de la Technologie de l'UTC et de l'ESCOM, 10 octobre 2021, Compiègne. Fête de la science 07 – 10 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h30 à 18h00

dimanche 10 octobre – 13h30 à 18h00 Lorsqu’un caillou est jeté dans l’eau calme, des vagues apparaissent à la surface de l’eau. Ces vagues s’écartent en cercles concentriques de l’endroit où le caillou a été jeté. Ceci est un premier exemple d’onde et permet d’en donner une première définition : une onde est une perturbation qui se déplace.

Si un bouchon flottant est posé sur l’eau, une petite vague qui passe soulève le bouchon, puis le repose, mais le bouchon n’a été emporté par la vague. Cet exemple permet de mettre en évidence que le milieu dans laquelle l’onde se propage ne bouge pas.

Deux types d’onde existent: les ondes matérielles qui ont besoin de matière pour se déplacer (comme la vague qui a besoin d’eau) et les ondes électromagnétiques (comme la lumière).

Et le son, est-ce une onde matérielle ou électromagnétique? Différentes expériences permettent de comprendre, visualiser et entendre une onde sonore.

Le Village de la Technologie de l'UTC et de l'ESCOM Université de Technologie – Centre Pierre Guillaumat – rue du docteur Schweitzer 60200 Compiègne

