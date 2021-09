Compiègne Le Village de la Technologie de l'UTC et de l'ESCOM Compiègne, Oise L’énergie éolienne et ses applications directes Le Village de la Technologie de l’UTC et de l’ESCOM Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

L’énergie éolienne et ses applications directes Le Village de la Technologie de l’UTC et de l’ESCOM, 8 octobre 2021, Compiègne. Fête de la science 07 – 08 octobre

Le Village de la Technologie de l’UTC et de l’ESCOM UTC. Entrée libre En présentiel Scolaires. https://www.enercon.de/fr/accueil/

https://www.youtube.com/channel/UCNiZXEFGLjap3rvziYRLtpw/featured

https://de.linkedin.com/company/enercon-gmbh

ENERCON est une société allemande fondée en 1984 : elle conçoit, construit et vend des éoliennes terrestres et en assure la maintenance depuis 2003 sur l’ensemble du territoire français. Consciente de sa responsabilité quant à la protection de l’environnement et à l’espace dans lequel nous vivons, ENERCON contribue activement à faire de la transition énergétique une réussite.

Alors venez découvrir avec nous comment fonctionne et se fabrique une éolienne, les différentes étapes d’un projet et d’un chantier éolien ainsi qu’un exemple d’application directe de l’énergie éolienne: l’électro-mobilité. Hauts-de-France>Oise

Le Village de la Technologie de l’UTC et de l’ESCOM Université de Technologie – Centre Pierre Guillaumat – rue du docteur Schweitzer 60200 Compiègne 60200 organisateur : Le Village de la Technologie de l’UTC et de l’ESCOM

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Le Village de la Technologie de l'UTC et de l'ESCOM Adresse Université de Technologie - Centre Pierre Guillaumat - rue du docteur Schweitzer 60200 Compiègne Ville Compiègne lieuville Le Village de la Technologie de l'UTC et de l'ESCOM Compiègne