Du caviar sans poisson Le Village de la Technologie de l'UTC et de l'ESCOM, 10 octobre 2021, Compiègne. Fête de la science 07 – 10 octobre

Le Village de la Technologie de l'UTC et de l'ESCOM UTC. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h30 à 18h00

dimanche 10 octobre – 13h30 à 18h00 Le caviar de poisson est constitué de fines billes fragiles… Il est possible de reproduire ce « caviar » dans nos laboratoires sans canne à pêche et hameçons… Il s’agit d’un principe se nommant la gélification que l’on peut retrouver en cuisine moléculaire. Hauts-de-France>Oise

Le Village de la Technologie de l’UTC et de l’ESCOM Université de Technologie – Centre Pierre Guillaumat – rue du docteur Schweitzer 60200 Compiègne 60200 organisateur : Le Village de la Technologie de l’UTC et de l’ESCOM

