Le Trois Mâts (maison de quartier) Terre des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. La pratique de la philosophie ne se cantonne pas à l’enseignement proposé en Terminale. Elle peut se faire à tout âge et sur tous les sujets. Venez découvrir cette discipline, une science parmi tant d’autres et souvent méconnue.

Atelier animé par Charlie Renard, enseignante en philosophie au Havre et formée à la pratique de la philosophie avec les plus jeunes.

