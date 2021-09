En quoi la philosophie est-elle une science ? Le Trois Mâts (maison de quartier), 8 octobre 2021, Angers.

vendredi 08 octobre – 18h30 à 20h00

Si le grand public entend parler régulièrement de recherche mathématiques, en astronomie, dans le domaine de la santé ou de l’écologie, il est bien rare qu’il soit informé des recherches en philosophies. Et pourtant elles existent !

Où en est la recherche en France et à l’International ? Quels liens avec les autres sciences ? Quelle pratique de la philosophie aujourd’hui ? Et la place des enfants ?

Venez échanger avec des spécialistes en philosophie pour un nouvel éclairage sur la matière.

Table ronde en présence de :

– Johanna Hawken, Responsable de la Maison de la Philo à Romainville

– Charlie Renard, Professeure de philosophie et formée à la pratique de la philosophie avec les plus jeunes.

– Christian Budex : Professeur de Philosophie et formé à la pratique de la philosophie avec les plus jeunes.

