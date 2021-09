ARTEX : Journée Arts et Sciences des Systèmes Complexes Le Totem, 8 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 08 octobre

Le Totem Institut des Systèmes Complexes de Paris IdF. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 14h00

ARTEX vous ouvre ses portes le 8 octobre 2021 pour célébrer ensemble la Fête de la Science au cours d’une journée Arts et Sciences des Systèmes Complexes!

A travers plus de 30 animations réparties sur près de 800m², artistes et chercheurs de différentes disciplines partagent avec le grand public leur regard sur la beauté et la complexité du monde qui nous entourent.

De 14h à 23h, petits et grands pourront assister à des spectacles et des performances, explorer la science des systèmes complexes à travers des démos et des installations, ou encore, se découvrir une passion pour l’art et la recherche en participant à des ateliers de création.

S’inscrire : https://iscpif.fr/inscriptions-artex/

A ne pas manquer :

Minecraft Explorer : partez en mission d’exploration scientifique dans le jeu vidéo Minecraft !

Flying bodies across the fields : pièce chorégraphique pour quatre interprètes et un essaim de drones, présentant une allégorie poétique d’un monde sans abeilles.

Initiation au Code Créatif et au Traceur Numérique : une initiation à la programmation créative avec l’environnement Processing, un outil dédié à la programmation graphique artistique et interactive.

Tout le programme : https://iscpif.fr/programme-artex/



Temps forts :

Suite au vote du public d’ARTEX, les Pépinières Européennes de Création remettront une bourse de 500€ à l’une des animations.

Nous aurons le plaisir d’exposer les illustrations de la promo 2021 du DSAA Design d’Illustration Scientifique de l’Ecole Estienne, réalisées spécialement pour ARTEX.

Le Collectif Conscience retransmettra l’événement en live sur sa chaîne Twitch : interviews, coulisses, démos…

Les systèmes Complexes

Les écosystèmes, les villes, les réseaux sociaux ou encore les réseaux de gènes sont tous des exemples de systèmes dits complexes qui ont pour point commun d’être constitués de nombreux éléments en interactions locales, dont le comportement global exhibe des structures macroscopiques caractéristiques. La recherche sur les systèmes complexes cherche à étudier leurs propriétés communes pour mieux anticiper leur évolution et réagir. Il s’agit par exemple de relever les défis liés à l’écologie, prévenir les crises économiques ou encore anticiper l’impact des nouvelles technologies.

Le Totem 11 place Nationale 75013 Paris 75013

organisateur : https://iscpif.fr Le Totem