Léonard de Vinci : science et renaissance Le Temps des Cerises, 3 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Le Temps des Cerises Lartigaud. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. On prête communément à Léonard de Vinci l’image d’un artiste virtuose,homme-orchestre

des sciences, auteur d’un grand nombre d’inventions.

Pourtant, nous dit Pascal Brioist, professeur des universités et spécialiste de Léonard de Vinci, l’intelligence de l’artiste est fille de son temps, une époque qui voit s’épanouir les arts et les sciences :la Renaissance. La rencontre avec l’historien sera suivie d’un temps d’échanges. Île-de-France>Hauts-de-Seine

