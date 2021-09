Vezin-le-Coquet Le Tempo, salle Mosaïque Ille-et-Vilaine, Vezin-le-Coquet Comment se construisent nos identités ? Le Tempo, salle Mosaïque Vezin-le-Coquet Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Tempo, salle Mosaïque Espace des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h00

vendredi 01 octobre – 18h00 Si dans les sociétés traditionnelles, à majorité rurales et agricoles, les gens se définissaient en priorité par rapport à leur territoire, ils se définissent maintenant plutôt par rapport à leur profession. Quelles sont les conséquences pour ceux qui n’en ont pas ou qui pratiquent des métiers peu valorisés dans notre monde industriel ? Pourquoi ne pas admettre que nous avons chacun plusieurs identités qui se superposent ? Bretagne>Ille-et-Vilaine

