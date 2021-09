Revel LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi Haute-Garonne, Revel La Fresque du Climat LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi Revel Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Revel

La Fresque du Climat LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi, 2 octobre 2021, Revel. Fête de la science 02 octobre

LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h30 Dans le cadre de l’exposition « Planète Eau », LE RESERVOIR organise un atelier participatif autour du thème du changement climatique.

L’association La Fresque du Climat propose un atelier scientifique basé sur 42 cartes issues des travaux du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui permet de sensibiliser de façon ludique et collaborative au dérèglement climatique.

Aucune connaissance scientifique n’est nécessaire. Occitanie>Haute-Garonne

LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi boulevard Pierre-Paul Riquet 31250 organisateur : LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Revel Autres Lieu LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi Adresse boulevard Pierre-Paul Riquet Ville Revel lieuville LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi Revel